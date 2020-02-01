في غياب سامح عاشور.. نقابة المحامين تعقد جلسة حلف يمين لخريجي الحقوق

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، بقاعة المؤتمرات في اتحاد عمال مصر.





ترأس الجلسة يحيى التوني، أمين صندوق نقابة المحامين، نيابة عن النقيب العام سامح عاشور، وأكد أن نقابة المحامين تفتح ذراعيها أمام أبنائها الجدد من المحامين، مشيرًا إلى أن الشباب هم المستقبل الذين سيحملون شرف هذه المهنة.





وشدد “التوني”، على المحامين الجدد بضرورة التحلي بالصبر، والجد والاجتهاد خلال فترة التدريب العملي في مكاتب المحاماة، ناقلا تحيات نقيب المحامين للشباب والترحيب بهم كأعضاء جدد في نقابة المحامين العريقة.





وحضر من أعضاء مجلس النقابة العامة، حسين الجمال، وعبد الجواد أحمد، وأيمن الفولي، وماجد عبد اللطيف، ومصطفى البنان، ومحمد كركاب، ومحمد عريضة، وسامح صديق، ونقيب شمال القاهرة هشام زين.





وتواصل لجان تلقي طلبات الترشح بانتخابات النقابة العامة للمحامين، صباح اليوم السبت، فتح أبوابها لتلقي أوراق المرشحين في الانتخابات لليوم الثالث على التوالي.





ومن المقرر، أن يغلق باب الترشح غدا الأحد في الخامسة مساءا، على أن تعلن أسماء المرشحين يوم الإثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة، وتبدأ التنازلات والطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى الخميس الموافق 6 فبراير، والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.





وكانت النقابة العامة للمحامين، شكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقي أوراق الترشح، واحدة لتلقي أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، وأخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة و لشركات، على أن تجرى العملية الانتخابية في 15 مارس المقبل.