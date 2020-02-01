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رياضة

جماهير أهلي جدة تطالب بإقالة جروس

السبت 01/فبراير/2020 - 04:07 م
جروس
جروس
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إسراء أشرف
طالبت جماهير أهلي جدة، إدارة ناديهم، بإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، بعد تعادل الفريق مع العدالة خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري السعودي.
وأطلقت جماهير النادي الأهلي السعودي، هاشتاج إقالة جروس مطلب، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث شارك فيه الآلاف من عشاق الراقي.

وترغب جماهير الأهلي، في عودة صالح المحمدي، مدرب فريق الشباب بالأهلي والذي قاد الفريق الأول بشكل مؤقت، قبل التعاقد مع جروس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 35 نقطة، والنصر الوصيف بـ 34 نقطة.
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