جماهير أهلي جدة تطالب بإقالة جروس

طالبت جماهير أهلي جدة، إدارة ناديهم، بإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، بعد تعادل الفريق مع العدالة خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري السعودي.

وأطلقت جماهير النادي الأهلي السعودي، هاشتاج إقالة جروس مطلب، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث شارك فيه الآلاف من عشاق الراقي.





وترغب جماهير الأهلي، في عودة صالح المحمدي، مدرب فريق الشباب بالأهلي والذي قاد الفريق الأول بشكل مؤقت، قبل التعاقد مع جروس.



