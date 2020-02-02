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برلمان

نائبة تكشف إمكانية تطوير غزل دمياط ومصنع إدفينا للأغذية

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:01 ص
النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصنع غزل دمياط ضمن خطة تطوير المصانع المغلقة التى أعلن عنها وزير قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن مصنع غزل دمياط به مساحات كبيرة من الممكن استغلالها.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من الممكن استغلال جزء من الأرض كاستثمار من خلال أخذ جزء منها لعمله مخازن  ومعارض، مؤكدة أننا نحتاج إلى 148 مليار جنيه لتطوير الغزل النسيج.

كما أوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مصنع ادفينا للأغذية يحتاج إلى التطوير أيضا، حيث يتبع وزارة التموين، ويفتح لمدة يوم فى الشهر ثم يغلق باقى الشهر، مشيرة إلى أنه تم رصد مليون ونصف مليون جنيه من وزارة التخطيط لتطوير مصنع ادفينا منذ عامين ، إلا أنه لم يتم تطويره حتى الآن.

وقالت إننا فى حاجة إلى تطوير خط انتاج مصانع ادفينا للأغذية وتطوير الماكينات القديمة ، خاصة وأنها لا تصلح ، فى ظل أننا بلد زراعية وصناعية.

استأنف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، بلقاء نواب محافظة دمياط، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

استعرض نواب دمياط المشكلات التي تواجه المحافظة من رصف والأوضاع الصحية و الصناعية . 

قدم النواب عدة مقترحات من جانبهم لرئيس الوزراء للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة.

وعقب استماعه لكافة الموضوعات التي طرحها نواب محافظة دمياط، ومقترحاتهم قال رئيس الوزراء إنه فيما يتعلق بملف مصنع الغزل والنسيج بالمحافظة، فإنه يأتي ضمن  مشروعات التطوير الخاصة بشركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، والتى ينفذها حاليا وزير قطاع الأعمال العام وطالب بعرض موقف مصنع دمياط عليه في أقرب وقت.

وفي ذات الوقت، كلّف رئيس الوزراء وزير التموين والتجارة الداخلية بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء، فيما يخص موقف وحالة مصنع إدفينا بدمياط.
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