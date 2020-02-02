نائبة تكشف إمكانية تطوير غزل دمياط ومصنع إدفينا للأغذية

قالت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصنع غزل دمياط ضمن خطة تطوير المصانع المغلقة التى أعلن عنها وزير قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن مصنع غزل دمياط به مساحات كبيرة من الممكن استغلالها.





وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من الممكن استغلال جزء من الأرض كاستثمار من خلال أخذ جزء منها لعمله مخازن ومعارض، مؤكدة أننا نحتاج إلى 148 مليار جنيه لتطوير الغزل النسيج.





كما أوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مصنع ادفينا للأغذية يحتاج إلى التطوير أيضا، حيث يتبع وزارة التموين، ويفتح لمدة يوم فى الشهر ثم يغلق باقى الشهر، مشيرة إلى أنه تم رصد مليون ونصف مليون جنيه من وزارة التخطيط لتطوير مصنع ادفينا منذ عامين ، إلا أنه لم يتم تطويره حتى الآن.





وقالت إننا فى حاجة إلى تطوير خط انتاج مصانع ادفينا للأغذية وتطوير الماكينات القديمة ، خاصة وأنها لا تصلح ، فى ظل أننا بلد زراعية وصناعية.



