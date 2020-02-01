قنبلة ذرية ولا ملاك ؟.. تعرف على طباع الحموات في الدول العربية.. فيديو

قالت فاطمة الشريكي من المغرب، إن الحمي في المغرب تعني العجوز أو ماما دراجلي أو الوالدة دراجلي تعبر عن الاحترام وحسن المعاملة بينهم ، العروسة المغربية التي تطلق اسم العجوز علي والدة زوجها تأتي بسبب خلاف بينهم.

أضافت فاطمة المغربية، خلال استضافتها ببرنامج " السفيرة عزيزة على فضائية "دي أم سي، أن هناك أنواعًا من الحموات منهم الطيب ومنهم المتحكم والمسيطر، لافتة إلى أنه يجب معاملة والد ووالدة الزوج علي أنهم أهل وليس أغراب.





أكدت وفاء أبو رمضان من فلسطين، أن هناك عادات وتقاليد لا يمكن أن يتعداها أي شخص ، مضيفة أنه في الأعراس لا تتدخل النساء كعرف ضمن العادات المتبعة لديهم .

أشارت وفاء أبو رمضان ، أن في فلسطين والدة العريس ووالدة العروسة لا تتدخلان في أي شيء بشأن الزواج، لافتة إلى أن العريس هو من يتحمل كل تكاليف الزواج .