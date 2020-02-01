AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

23 مليون جنيه منحة بنك الاستثمار الأوروبي.. كيف يستفيد منها أهالي المنوفية

السبت 01/فبراير/2020 - 07:40 م
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء تنفيذ الإجراءات الفعلية لمنحة بنك الاستثمار الأوروبى بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة.

تم البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 55 شارعًا بإجمالى تكلفة 3 ملايين و250 ألف جنيه بمدينة تلا.

وأوضح خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا بأنه تم البدء فى إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لـ 8 شوارع إعتبارًا من 20 يناير 2020 بنسبة تنفيذ 18 % ، وجارى تنفيذ باقى الأعمال وذلك ضمن إتفاقية بنك الإستثمار الأوروبي لتطوير البنية التحتية، مضيفا بأنه سيتم البدء فى 3 من فبراير الجارى تنفيذ وصيانة 5 مدارس بتلا بتكلفة ما يقرب من 11 مليونا و138 ألف جنيه .


كما ستشهد مدينة تلا خلال أيام قليلة بدء رصف 17 شارع داخل المدينة بالإنترلوك بتكلفة ما يقرب من 5 ملايين و600 ألف جنيه، كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزى والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 مليون و226 ألف جنيه.


يأتى هذا فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بالإرتقاء بمستوي البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .


اقرأ أيضا:

بسبب صوت الكاسيت.. إصابة شخصين دهسهم ميكروباص بعد خلاف مع السائق

غلق مركزي ولادة وعيادة أشعة لمخالفتهما الاشتراطات بـ المنوفية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة 50 مليون دولار.. مصر والاستثمار الأوروبي يوقعان اتفاقية استكمال برنامج التنمية المجتمعية

مصر توقع مع بنك الاستثمار الأوروبى استكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية

بتكلفة 15 مليون جنيه.. تفاصيل مشروع تطوير مدينة الزقازيق

٣٠مليون جنيه خدمات وتوصيلات مجانية لمياه الشرب ببني مزار

بتكلفة 23.5 مليون جنيه..إحلال وتجديد محطات تنقية مياه الشرب بالوادي الجديد

بإجمالي 23 مليون جنيه.. منحة من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير مشروعات البنية التحتية بتلا

ترشيحاتنا

أخبار الحوادث | تفاصيل مقتل نجل مذيعة داخل شقة صديقه بالزمالك.. إحالة أوراق هشام عشماوي للمفتي.. مصدر أمني ينفي تخفيض حصص طعام نزلاء سجن العقرب

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور

فيديوهات فاضحة.. قمر اللبنانية تشمت فى فنانة شهيرة بعد القبض عليها

أخبار الفن.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة.. قضية آداب لفنانة شهيرة.. عمرو دياب ودينا الشربيني يثيران الجدل

ملعب الجوهرة الزرقاء يمتلئ بجماهير الهلال قبل مباراة الأهلي .. فيديو

شبورة وبرد.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور

بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان

سعر سينوفا senova اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور