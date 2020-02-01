23 مليون جنيه منحة بنك الاستثمار الأوروبي.. كيف يستفيد منها أهالي المنوفية

وأوضح خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا بأنه تم البدء فى إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لـ 8 شوارع إعتبارًا من 20 يناير 2020 بنسبة تنفيذ 18 % ، وجارى تنفيذ باقى الأعمال وذلك ضمن إتفاقية بنك الإستثمار الأوروبي لتطوير البنية التحتية، مضيفا بأنه سيتم البدء فى 3 من فبراير الجارى تنفيذ وصيانة 5 مدارس بتلا بتكلفة ما يقرب من 11 مليونا و138 ألف جنيه .





كما ستشهد مدينة تلا خلال أيام قليلة بدء رصف 17 شارع داخل المدينة بالإنترلوك بتكلفة ما يقرب من 5 ملايين و600 ألف جنيه، كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزى والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 مليون و226 ألف جنيه.





يأتى هذا فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بالإرتقاء بمستوي البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .





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