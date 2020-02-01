فهد آل سعيد: الإدارة الأمريكية تطلب من الدول العربية إتاحة الفرصة لها.. فيديو

قال فهد بن محمود آل سعيد، رئيس مجلس وزراء سلطنة عمان، إن القضية الفلسطينية تعد من القضايا الهامة المطروحة على مائدة المناقشات فى الوطن العربي خلال الـ 70 عاما الماضية وان تم الاجتماع العديد من المرات لمحاولة إيجاد حلول لتلك القضية، ولكنها لا تزال باقية كما هي ولم يتم التوصل الى حل عادل يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه.





وتابع رئيس الوزراء سلطنة عمان، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة خطة السلام الامريكية، أن الحوار في تلك القضية محتدم تلك الفترة نظرًا لما تشهده فلسطين من مساعدات وقرارات وخطط دولية، وان السلطنة تؤكد على موقفها الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم في مساعيهم النبيلة والمشروعة لنيل حقوقهم واقامة دولتهم المستقلة المبنية على قرارات الشرعية الدولية وعلى حقوقهم التاريخية في الاراضي الفلسطينية.





واضاف فهد ال سعيد، ان القدس الشرقية هى العاصمة الفلسطينية وتقع تحت سيادة الحكومة الفلسطينية، مؤكدًا على ضرورة المفاوضات المباشرة بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي.





واشار الى ان الادارة الامريكية تدعو الدول العربية الى اعطاء فرصة لمقترحات الرئيس الأمريكي ترامب، وان الجامعة العربية تعلن تمسكها بالاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني ولحقوق الامة العربية والاسلامية.





وأوضح أنه بالرغم من موقف الدول بشأن تقييم الخطة الامريكية، الى ان اهمية القضية الفلسطينية فرضت نفسها من جديد على المسرح الدولي وهذا في حد ذاته يعد موقف ايجابي يجب اتخاذه لصالح القضية الفلسطينيةن وان الحل هو ما يأتي من اتفاق الطرفين وليس مما يتم طرحه من مبادرات دولية.