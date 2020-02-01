افتتاح فعاليات الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين..صور

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية والدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات والنائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب وجمع كبير من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وممثلى عدد من الدول الأفريقية والطلاب والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، اليوم السبت، مراسم وفعاليات افتتاح الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.

أقيم الملتقى بالصالة المغطاة رقم 1 باستاد هيئة قناة السويس الملتقى تحت شعار مبادرة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى " أدرس فى مصر " الذى أطلقته الوزارة، لاستقطاب الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية ومن منطلق سعى جامعة قناة السويس لتقوية مجالات التواصل مع أبنائها من الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية والأفريقية والأسيوية .









وتهدف مبادرة " أدرس فى مصر "إلى جذب الطلاب الوافدين في إطار الخطة التي تبنتها الوزارة هذا العام لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر، والتي بدءت منذ شهر مايو الماضي بالعام الجامعي 2019ـ 2020، عبر الموقع الرسمي للوافدين. كما تهدف تلك المبادرة إلى مساعدة الطلاب الوافدين على الدراسة فى مصر، فضلًا عن تقديم الخدمات المختلفة للطلاب أثناء دراستهم و تقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب الوافدين .





وفى كلمته التى ألقاها محافظ الاسماعيلية خلال افتتاح الملتقى أكد أن ملتقى الوافدين الأول الذى تستضيفه وتنظمه جامعة قناة السويس يعد ركيزة هامة من ركائز وأسس تعميق العلاقات بين الشعوب وداعما لأواصر الترابط والتواصل بين مختلف الجنسيات وارساء مبادىء المحبة والسلام وتبادل الثقافات والمعرفة والخبرات فى مختلف المجالات .





وتضمن برنامج حفل افتتاح الملتقى طابور عرض لطلاب الجامعات المشاركون فى الملتقى وعرض فقرات فنية واستعراضية فضلا عن تكريم وتسليم الدروع والهدايا التذكارية .