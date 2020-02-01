فحص 1575 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية المنار فى أسوان .. صور

نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلة طبية استمرت أعمالها على مدار يومين، ونجحت في إجراء الكشف المجاني لـ 1575مواطنًا من أهالي قرية المنار التابعة لمركز نصر النوبة.





أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة).





قال وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن فعاليات هذه القوافل تهدف إلى توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.





وأشار "حنفى"، إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.





وتابع أن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من 341 سيدة بالمكان حيث إنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان.





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