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مرأة

لأصحاب الخمسين عاما.. تعرف على الفرق بين المياه الزرقاء والبيضاء

السبت 01/فبراير/2020 - 08:02 م
تعرف على الفرق بين
تعرف على الفرق بين المياه الزرقاء والبيضاء
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حياة عبد العزيز
صرح الدكتور كريم سلام اخصائي طب وجراحة العيون لـ"صدى البلد"، عن الفرق بين المياه الزرقاء والمياه البيضاء التي تصاب بها العين.

وقال اخصائي طب وجراحة العيون ان المياه البيضاء هي عبارة عن عتامة في عدسة العين.

وتابع أن الأشخاص الذين يصابون بـ المياه البيضاء بداية من الخمسين عامًا، ومرضى السكر، ومن يتناولون الكورتيزون.

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وأضاف ان المياه الزرقاء هي ارتفاع في ضغط العين يعقبه تغييرات في العصب البصري، وهي مرض خطير يحتاج لعلاج.

وأشار "سلام"، ان ما يفقد المريض من نظر في العين بسبب الاصابة بالمياه الزرقاء لن يعود بالعلاج.

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