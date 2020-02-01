روتاري كايرو رويال يستضيف ويكرم رئيس جامعة عين شمس

نظم نادي روتاري كايرو رويال برئاسة نور الزيني ندوة بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، واستضافة رئيس جامعة عين شمس أستاذ دكتور محمود المتيني، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور شريف والى محافظ المنطقة الروتارية 2451 ودميان رسلان محافظ الروتاري الأسبق وعدد من قيادات روتاري مصر.

وفي مستهل الندوة، رحبت "الزيني" برئيس جامعة عين شمس مؤكدة أن النادي يسعى دائمًا لتنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز سبل التواصل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تقدير للدور المثمر الذي يمكن لهذه اللقاءات أن تحدثه في تحقيق مفهوم التنمية الشاملة والتكامل في مختلف المجالات، و دعمً وعليه الشباب وريادة الأعمال والذي متسقًا وأهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي 2030.

فيما استعرض "المتيني" آليات وخطة العمل في جامعة عين شمس وطموحه لتعزيز ترتيبها بين الجامعات عالميًا، إضافة إلى سعيه للانتقال بالجامعة بغرض مواكبة التطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة وكذلك الجيل الرابع من الجامعات.

كما أكد رئيس جامعة عين شمس، لدينا أكثر من 250 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية مقسمين على 19 كلية ومعهد معتمد، كما لفت إلى أن الدراسات التاريخية والأثرية أكدت أن جامعة عين شمس تمثل امتدادًا لجامعة أون 2700 قبل الميلاد، وسوف نصدر بذلك كتابا ، كما لفت إلى أن رسالة الجامعة تكمن في حرصها على تخريج طلاب قادرين على العمل والعطاء والمساهمة لتحقيق الارتقاء والتنمية في المجتمع، لذلك نسعى لتخريج طلاب يمتلكون المهارات والمعارف التي تزيد من فرص التحاقهم بالعمل خاصة وأن العالم يستعد للاستغناء عن مجموعة من الوظائف و كذلك ظهور وظائف أخرى جديدة تحتاج إلى مهارات مختلفة بحلول عام 2030.

وتابع، تعداد السكان المصري يمثل 1.3% من سكان العالم، ونسعى للحاق بالركب العالمي والمشاركة في الثورة الصناعية الرابعة وإحداث طفره كبيرة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن مصر وبحسب مؤشرات التقييم العالمية سوف تصبح واحدة من أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول 2030، لافتًا إلى ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحدى المؤتمرات من حرص مصر على المشاركة بفاعلية في الثورة الصناعية الرابعة.

وواصل، انتهينا من الدراسات الفنية لإنشاء كلية علوم المستقبل، وسوف تكون في مدينة العبور، وفقًا لأحدث التصميمات العالمية بحيث تكون حاضنة للأفكار وملازًا للشركات العالمية، كما لفت إلى أن الدراسة فيها مختلفة تمامًا، تقوم على برامج دراسية جديدة ومتخصصة وجميعها في التخصصات البينية ومنها، برامج في البحث العلمي وريادة الأعمال وإدارة المشروعات.

من جهته، وجه شريف والي محافظ روتاري مصر الشكر لرئيس جامعة عين شمس على حضوره وتفاعله مع أعضاء الروتاري، كما وجه الشكر إلى نور الزيني رئيس نادي روتاري كايرو رويال تقديرًا لدورها الحيوي في دعم الشباب و الشمول المالي وريادة الأعمال واختيار الموضوعات والضيوف القادرين على إحداث الأثر الأكبر في المجتمع.

وفي ختام الندوة، كرمت نور الزيني رئيس نادي روتاري كايرو رويال والدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تقديرًا لدوره وإسهاماته في دعم وتطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر.