نشرة التوك شو.. مقال الإيكونوميست عن إنجازات إلهام أبو الفتح.. اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث خطة ترامب للسلام.. تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

نشر موقع "صدى البلد"، اليوم السبت ، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





تصدرت نشرة مقال الإيكونوميست بقلم أشرف الليثي عن إنجازات الصحفية الشخصية لـ "إلهام أبو الفتح" حيث عرض برنامج صباح البلد تفاصيل مقال صحفى تحدث عن الإنجازات الصحفية الشخصية لـ "إلهام أبو الفتح" ..





كما عقدت جامعة الدول العربية إجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب لبحث خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط ..





سامح شكرى خلال كلمته بالإجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية





"الأيادي العربية كانت ولا تزال ممدودة بالسلام لأى طرف جاد يسعى لتحقيق السلام الشامل على أساس الشرعية الدولية الراسخة " .









هل كورونا ينتقل من الإنسان إلى الطعام؟





أوضحت الإعلامية الصينية، في لقائها علي فضائية "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل من الإنسان إلى الطعام؛ لأن الوباء يعيش في جسم الإنسان ولا يمكن أن ينتقل إلى الخضراوات أو الطعام.









جونسون : الدبلوماسية البريطانية سوف تكتشف عضلات لم نستخدمها منذ عقود





كما شن رئيس الوزراء البريطانى هجوما لاذعا على الاتحاد الأوروبي فى حوار صحفى عرضتع فضائية العربية قائلا: فى حال نشر الفرص والآمال الوفيرة فى أرجاء المملكة فإن بريطانيا سوف تنمو أما بالنسبة للدبلوماسية البريطانية فسوف نكتشف عضلات لم نستخدمها منذ عقود وستكون بريطانيا قوة عالمية كبيرة .























