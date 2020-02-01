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منوعات

الدفاع المدني يحذر السعوديين من الإقتراب من هذه المناطق..تفاصيل

السبت 01/فبراير/2020 - 05:13 م
الدفاع المدني السعودي
الدفاع المدني السعودي
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محمود نوفل
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول.

كما حثت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية المواطنين علي اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

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