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رياضة

مجموعة الزمالك.. مازيمبي يهزم زيسكو بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 05:12 م
موليكا لاعب مازيمبي
موليكا لاعب مازيمبي
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محمد السعيد
فاز فريق مازيمبي الكونغولي على زيسكو الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات ختام الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم مازريمبي الكونغولي عن طريق نجمه جاكسون موليكا في الدقيقة 32، قبل يتعادل زيسكو سريعا عن طريق كلاينجو، في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني عاد مازيمبي للتقدم من جديد عن طريق أوسندي في الدقيقة 61، قبل أن يعود موليكا ويضيف هدف الغربان الثالث في الدقيقة 79.

وكان مازيمبي قد حجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، كمتصدر للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، بينما صعد الزمالك كوصيف.

ويهذا الفوز رفع مازيمبي رصيده إلى النقطة 14 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، وحل الزمالك ثانيا بـ 9 نقاط، وأول أغسطس ثالثا ىبـ 4 نقاط، وزيسكو رابعا بثلاث نقاط.

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