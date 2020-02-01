للمطلقات.. التفاصيل الكاملة للحصول على نفقة شهرية من طليقك

جرعة قانونية أسرية.. دعوى الخلع وشروطها.. رد مقدم الصداق والتنازل عن المؤخر ..مأكل وملبس ومسكن.. الفرق بين الحضانة والنفقة.. و نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج