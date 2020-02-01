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تعليم

انطلاق التصفيات الأولى لمسابقة شباب مصر للمهارات

السبت 01/فبراير/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شهدت مدينة بورسعيد اليوم السبت التصفيات الأولى لمسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات التى تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ( فرع بورسعيد ) بحضور اللواء عبد الرحيم عثمان مساعد رئيس الأكاديمية للشئون الإدارية والأمن ببورسعيد و الدكتورة  أمل عصفور العميد الأكاديمي لفرع بورسعيد والدكتور عصام عزت البكل عميد مجمع خدمة الصناعة ورئيس اللجنة المنظمة والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.  


 شارك بالتصفيات اليوم  ١٤٥ متسابقا و ٢٣ حكما من مختلف محافظات مصر وهيئاتها الحكومية والخاصة المعنية بالتعليم الفنى وتغيير صورته الذهنية لدى المجتمع تجرى التصفيات فى 7 مجالات  ضمت الصيانة الكهربية  والتبريد والتكييف والرعاية الصحية والاجتماعية و الطهى والخبز والتصميم الميكانيكى وصيانة الالكترونيات 
واكد الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية أن التوجيه بإقامة هذه المرحلة من التصفيات مبعثه توجه الدولة نحو محافظة بورسعيد كنموذج للمحافظات السباقة فى تطبيق برامج الدولة مثل التأمين الصحى ومنظومة الدعم وإسكان الشباب.

 وصرح الدكتور عصام عزت البكل عميد مجمع خدمة الصناعة ورئيس اللجنة المنظمة إن هذه التصفيات تمثل جزء من المسابقات التى شهدتها  مسابقة شباب مصر للمهارات وتستكمل يومى الاثنين والثلاثاء ٣ و٤ فبراير بمقر الاكاديمية الرئيسى بالإسكندرية باقى التصفيات ل ١٤ مسابقة أخرى تستعرض المهن المتنوع.

أكد البطل على المشاركة بها حتى الآن أكثر من ٥٢٠ متسابق من أبناء ٢٤ محافظة مصرية وأن النهائيات ستجرى خلال فعاليات منتدى الأكاديمية الخامس لخدمة الصناعة الذى سيعقد يومى ١٥ و ١٦ أبريل ٢٠٢٠ .

وصرح المهندس عمرو خميس منسق عام المسابقات أن عدد المشاركين بالنهائيات سيكون عشرة متسابقين أساسى وخمسة احتياطى فى كل مسابقة بإجمالي ٢٤٠ متسابق وإن الجائزة الأولى فى كل مسابقة ٥٠٠٠ جنيه الأول و٣٠٠٠ الثانى و ٢٠٠٠ للثالث وأن الأول عام سيحصل على جائزة خاصة ٢٠ الف جنيه مقدمة من راعى الحدث. 

وأكدت المهندسة سها هيكل رئيسة وحدة التسويق بمجمع خدمة الصناعة أن منتدى هذا العام اجتذب حتى الآن ١٥ راعيا للحدث والمسابقات.

 وفى نفس السياق أشارت المهندسة سامية شاكر مدير مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع بورسعيد إلى أهمية تبنى القطاع الخاص لفكر المنتدى والاهتمام بفكر المنتدى ورسالته.

ويقام منتدى هذا العام تحت شعار “حلم بيتحقق” ويتوجه جميع القائمين عليه برسالة ودعوة لرئيس الجمهورية التكرم ليس فقط لرعاية المنتدى مثلما حدث منذ عامين ولكن بتكريم وتشريف أبناء التعليم الفنى بحضوره شخصيا ومشاهدة فعالياته.
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