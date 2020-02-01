بشرى من الرئيس السيسي لأهالي الدقهلية في العيد القومي للمحافظة

اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان نواب البرلمان بالمحافظة شركاء أساسيون مع الجهاز التنفيذى فى تحقيق مطالب واحتياجات ابناء الدقهلية من الخدمات لدى الوزارات المعنية والهيئات المركزية.









جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية الدورى مع نواب البرلمان.









واستعرض المحافظ خلال اللقاء عددا من مشروعات التطوير والتحديث من اجل تحقيق إرضاء المواطنين مشيرا الى منظومة النظافة التى تم دعمها بعدد 21 سيارة مكنسية وعدد 5000 صندوق للقمامة وعدد 2000 أداة من ادوات النظافة سيتم تدشينها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى خلال فبراير الجارى .





وزف المحافظ بشرى لابناء محافظة الدقهلية بمناسبة الاحتفالات، باعتماد الرئيس السيسي مبلغ 200 مليون جنيه لمشروعات الطرق والرصف على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.





وأشار الى مبادرة حياة كريمة التى اطلقها رئيس الجمهورية والتى اختارت قرية اولاد صبور بالعصافرة بالمطرية لتنفيذ المبادرة بها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية مشيرا الى ان المبادرة خصصت 18 مليون جنيه لهذا الغرض.





وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع النواب ومع الوزارات والهيئات المركزية للعمل على تلبية كافة المطالب للمواطنين فى قطاعات الخدمات المختلفة .





واشاد نواب البرلمان بالجهود المبذولة من قبل محافظ الدقهلية خلال الفترة القليلة التى مضت وما تحقق على يديه فى فترة قصيرة .



