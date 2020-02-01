بعد حصولها علي أفضل شيف.. برنامج أكلات السعودية بأقل التكاليف في رمضان المقبل

حصلت الشيف السعودية دارين شاكر، على لقب أفضل شيف بالمملكة العربية السعودية، لتقديمها نوعيات جديدة من الأكلات بشكل مختلف.





وقالت الشيف السعودية دارين شاكر في بيان لها إن حصولها على لقب أفضل شيف شرف لها، لافتة إلى أنها مستمرة في تعلم كل ما هو جديد في مجال الطهي وتقديمه بشكل مبتكر.





وتابعت الإبتكار في تقدبم الأكلات المختلفة لا يعني المغالاة، لذلك تحرص على إستخدام أقل المكونات حتى لا تكون بشكل مكلف.الشيف دارين شاكر: برنامج المطبخ العربي مفاجأة 2020





واعلنت الشيف السعودي دارين شاكر عن برنامجها المطبخ العربي الذي تسعى لتقديمه خلال رمضان المقبل سيكون مفاجأة 2020 لكل متابعينها في الوطن العربي.





واوضحت أنها تسعى من خلال البرنامج لتقديم أكلات المطبخ السعودي بشكل جديد وجذاب، معتبرة ذلك تحد بالنسبة لها.



