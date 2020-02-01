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توك شو

إزاى تربى ابنك تربية صحية بدون عقد نفسية؟ .. مدربة واختصاصية تربية أطفال تجيب

السبت 01/فبراير/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
قالت هايا الششتاوي مدربة واختصاصية تربية اطفال ان هناك طرق لتعديل سلوك طفلك اهمها ان يقوم الآباء والأمهات بعمل السلوك الصحيح أمام الطفل ومن ثم سيقوم الطفل بالتعليم من والديه.

أضافت مدربة اختصاصية تربية أطفال خلال لقائها ببرنامج ست الستات المذاع عبر فضائية صدى البلد: اتركي طفلك يعيش ويتحرك ويعمل عايزه من غير ما توجيهية.

وتابعت هايا الششتاوي : اعملي لطفلك مكان يقدر يشخبط عليه في البيت ويطلع طاقته او اشتري له سبورة يقدر يرسم ويكتب عليها بدون اي قيود.

وأشارت هايا الششتاوي ان هناك اتجاة للتربية الايجابية يشير الي ترك الطفل دون توجيهه تماما وهذا الاتجاة انا اتبعه مع اطفالي في المنزل .


وقالت مدربة اختصاصية تربية أطفال اعرفي طفلك وافهميه واعرفي نقاط ضعفه وامته توجيهيه وامته تسيبيه يتصرف بنفسه لذلك لا يمكن الحكم علي الأهل بالطريقة صحيحة تماما او خاطئة تماما لان الطفل يختلف عن الاخر.


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