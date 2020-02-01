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رياضة

على ستاد نامدي أزيكيوي .. المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادا لاينوجو رينجرز

السبت 01/فبراير/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على ستاد نامدي أزيكيوي بمدينة اينوجو النيجيرية مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته التي تجمعه بمضيفه فريق اينوجو رينجرز النيجيري والمقرر اقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الاحد ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق اينوجو وذلك في ضوء مشاهدة الجهاز الفني لعدد كبير من تسجيلات المباريات الأخيرة للفريق النيجيري ، واُختتم المران كالعادة بتقسيمة بطول الملعب حرص الجهاز الفني على ايقاف اللعب خلالها مرات عديدة لتنبيه لاعبيه بضرورة اللعب من لمسة واحدة وكذلك سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

شهد المران حضور والد اللاعب ايزي ايميكا الذي حرص على مصافحة اللاعبين جميعا وكذلك رئيس البعثة الأستاذ حسن عمار والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال
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