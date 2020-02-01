11 دولة تشارك في المؤتمر الدولي الثالث لقسم الفلسفة بتربية عين شمس

استضافت اليوم كلية التربية بجامعة عين شمس المؤتمر الدولي الثالث لقسم الفلسفة وعلم الاجتماع بعنوان "الرؤى المستقبلية فى العلوم الاجتماعية والانسانية والتربوية" تحت رعايه الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك بمقر الكلية .





واشار الاستاذ الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر الذى يستمر لمدة ٣ أيام يستعرض من خلال جلساته العديد من القضايا المعاصرة منها التنمر الرقمي والتى تعد من القضايا الهامة والمعاصرة والتي تحدث في مختلف المجتمعات فى العالم،

كما يطرح المؤتمر موضوعات التكنولوجيا الرقميه وتاثيرها على اداء المعلم، لافتا إلى أنه يشارك فى المؤتمر اليوم 11 دوله من مختلف دول العالم وهم الولايات المتحده الامريكيه رومانيا و هولندا والمانيا ونيجيريا وباكستان والكويت والسعودية وماليزيا والجزائر والنرويج بالاضافه الى مشاركة العديد من الجامعات المصرية.





وأوضحت الدكتور سماح فريد رئيس قسم الفلسفة ومقرر المؤتمر إن المؤتمر يناقش العديد من القضايا البحثيه التي تهم المجتمع منها عرض لأحدث الاتجاهات النظرية والمنهجية في العلوم الاجتماعية ، ومناقشة القضايا المعاصره في علم الاجتماع المستقبل، وفلسفة التكنولوجيا وكيفية تطبيقها على الواقع المصري ، كما يتيح المؤتمر الفرصه للاحتكاك وتبادل الخبرات العلمية مع العديد من الاساتذة من مختلف دول العالم.





وأكد الدكتور سهير صفوت استاذ علم الاجتماع بكلية التربية وامين المؤتمر ان المؤتمر يضم 27 بحث محلى ودولي تقدم اغلبها مقترحات وحلول للمشاكل التى تعاني منها المجتمعات في الوقت المعاصر حيث تتناول هذه الابحاث موضوعات حول انعكاسات التكنولوجيا الرقميه على ثقافة الشباب، الثقافة التنظيمية وانعكاساتها على السلوك الإبداعي للعاملين، التنمر الالكتروني لدى طلاب التعليم ما قبل الجامعي، كما يستعرض اهتمامات المشتغلين بعلم الاجتماع في الألفية الثالثه.