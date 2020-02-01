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ثقافة

مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور

السبت 01/فبراير/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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علاء المنياوي

استعادت جيهان نسيم مدير عام متحف ملوي بالمنيا ذكريات وصفتها بالصعبة والمؤلمة،حينما تعرض المتحف لهجوم عنيف،نتج عنه تدمير كثير من الكنوز الأثرية داخله وسرقة بعضها،في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013 بعد عزل محمد مرسي وكان يوجد بالمتحف 1089 قطعة أثرية،وحاليا يضم 960 قطعة.


قالت لـ صدي البلد  إنها ومنذ 1993م تعمل في المتحف الذي أنشئ في 1962 م،وظلت تتدرج وظيفيا حتي أصبحت مديرته.


وعن ما حدث تذكرت قائلة:أول يوم كنا موجودين وحدث ازدحام في الشوارع وبدأ يكون هناك ضرب، وأخذنا أوامر من القطاع بإغلاق صالات العرض،وبدأنا نتفرق وخرجنا بمعجزة.


وتابعت:وفي اليوم التالي لم نتخيل حجم المأساة التي مر بها المتحف،وتلقينا أوامر من القطاع بحصر الأضرار والتلفيات في القطع الأثرية والمتحف ،وفوجئنا بتدمير شبه كامل للقطع الأثرية وكانت حينها1089 قطعة.


وتابعت:تبقي 46 قطعة لم تسرق وهي توابيت وتماثيل حجرية تكسرت في مكانها،كما أن ما آلمنا أن أحد زملائنا توفي أثناء الأحداث،وبدأنا بعد عودة الشرطة في دخول المكان بشكل منتظم.

واضافت:بدأنا احياء المكان مرة أخرى،ونقلنا القطع المتبقية إلي مخازن آثار الاشمونين،والقطع التي كانت تحتاج ترميم ادخلناها المعامل لترميمها،وبفضل جهود الوزارة وشرطة السياحة والآثار،اعدنا افتتاح المتحف في 2016،لنؤكد أن الآثار هي قوة مصر الناعمة التي لن تموت.

مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
مديرة متحف ملوي لصدي البلد: تغلبنا على مأساة 2013 وأعدنا ترميم الآثار ..فيديو وصور
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