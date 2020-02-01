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محافظات

عمليات رصف وتجميل .. مطروح تستعد لموسم الصيف

السبت 01/فبراير/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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ايمن محمود
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من اعمال توسعة طريق  مينا حشيش – سملا  بطول 7 كم   خلال شهر ونصف  قبل بدء موسم الصيف السياحى.

وأضاف خلال جولة تفقدية لمحافظ مطروح يرافقه الدكتورة  دينا الدسوقى  نائب محافظ مطروح والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء وليد المعداوى رئيس مجلس  مدينة مرسى مطروح علي ضرورة  جودة الأعمال باعتباره  مدخلا رئيسيا لمدينة مرسى مطروح الى مناطق شرق المدينة ،  وتخفيف الضغط والتكدس  المرورى بمدخل شارع الاسكندرية .

 كما وجه بتوسعة الطريق فى الاتجاهين بتضيق الجزيرة الوسطى وتكسيتها بالانترلوك واحواض الزرع  لاعطاء مظهر جمالى وحضارى لأهالى وزائرى المحافظة مع مراعاة نسب الميول لصرف مياه الأمطار ،  وتركيب البلدورات لمنع التعدى على حرم الطريق .

و تفقد المحافظ أعمال  رصف شارع المحطة لمسافة 200 م  مع مراجعة  زرع الاعمدة  وازالة عوائق الطريق لتوسعته فى تلك المسافة ، كما وجه محافظ مطروح بوضع طبقة اسفلتية بمزلقان المغاربة واستكمال أعمال تطوير الشارع.

كما تم تفقد  تطوير منطقة السوانى القبلية  ومتابعة استكمال أعمال تركيب  وتغطية شوارع المنطقة ببلاط الانترلوك للارتقاء بالشكل الجمالى  والحضارى ، بالاضافة إلى أعمال الانارة  وتركيب  اذرع للكشافات بالشوارع الضيقة بدلا من الأعمدة  ، كذلك تفقد اعمال  تكسية جانب السكة الحديد  بجوار المنطقة وتوسعة الطريق لتيسير الحركة للمواطنين والسيارات ، مع عمل سلالم  للعبور الى المقابر والتوجيه بحمولة سيارتين رمل ابيض للمقابر.

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