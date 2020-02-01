النيابة تستمع لأسرة زوج المتهمة بإلقاء طفليها ببحر يوسف فى المنيا

قرر المستشار أبو الوفا عيسي المحامي العام لنيابات المنيا إجراء تحقيقات موسعة في واقعة قيام ربة منزل ألقت بنفسها وطفليها بمجرى بحر يوسفي بمركز بنى مزار في قرية ساقولا ما تسبب في وفاة طفليها.

وكلف المحامى العام النيابة العامة باستدعاء أفراد أسرة زوج المتهمة لسؤالهم، وكلفت البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الواقعة.

ترجع احداث القضية الى تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى بالمديريه تلقيه بلاغا من أهالي قرية ساقولا بمركز بني مزار شمال المنيا بقيام ربة منزل بإلقاء نفسها وطفلين بمجري البحر اليوسفي.

انتقل العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة بني مزار على رأس قوة ترافقه فرق الإنقاذ النهري، حيث تبين قيام مروة. ص. ع، 30 سنة ربة منزل وحاصلة على دبلوم فني، بإلقاء نفسها وطفليها محمد9 سنوات وكمال 6 سنوات في مجري البحر اليوسفي بالقرية، حيث نجح الصيادون في إنقاذها من الغرق، فيما لقي الطفلان مصرعهما غرقاو تمكنت فرق الإنقاذ البحري من استخراج جثتي الطفلتين، وإيداعهما مشرحة مستشفي بني مزار العام.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات بين الزوجة وأهل زوجها بسبب رغبتها في إقامة منزل منفصلة عن أسرة زوجها الذي يعمل بالسعودية، وأنها ذهبت إلى أسرة زوجها لاصطحاب طفليها لرؤيتهما وأثناء مرورها أمام مجري البحر اليوسفي قامت بدفع طفليها وألقت بنفسها خلفهما مما تسبب في الحادث