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منوعات

اكتشاف غواصة لنقل كوكايين بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في كولومبيا .. فيديو وصور

السبت 01/فبراير/2020 - 08:31 م
الغابات
الغابات
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أحمد شريف
اكتشف جنود كولومبيون غواصة لتهريب المخدرات كانت تستخدمها منظمة كارتل كولومبية لنقل الكوكايين بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني. 

وتم العثور على الغواصة المصنوعة من الألياف الزجاجية التي يبلغ طولها 17 مترًا والمعروفة باسم «المخدرات الفرعية» في بلدية باجو بودو في مقاطعة تشوكو غرب كولومبيا، بالقرب من الحدود مع بنما.  

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ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، تعتقد السلطات أنه كان من المقرر أن يتم تحميلها بالكوكايين الذي كان سيتم توزيعه على طول ساحل المحيط الهادئ.

تم العثور على الغواصة، التي يمكن أن تكلف ما يصل إلى 2 مليون جنيه إسترليني للبناء، من قبل الجنود الكولومبيين في مستنقع.
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