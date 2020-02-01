القبض على تاجرى هيروين فى المنيا

تمكن ضباط البحث الجنائي بمركز مطاي بالمنيا من ضبط تاجري مخدرات متلبسين بتوزيع مسحوق الهيروين على عملائهما بدائرة المركز

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تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز مطاي تحت إشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بقيام كل من مصطفى . م . م 35 سنة عاطل ، وسيد . خ . ا 40 سنة عامل مقيمان بمطاي بقيامهما بالاتجار في مسحوق الهيروين متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما متلبسين وبحوزتهما 130 جرام هيروين ومبلغ مالي متحصلات بيع وهاتف محمول تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .