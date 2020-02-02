AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد توقفه على بعض الهواتف.. 5 خطوات لمواجهة أى عطل واتساب

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:00 ص
5 خطوات لمواجهة أى
5 خطوات لمواجهة أى عطل بواتساب
Advertisements
ندى على
يواجه العديد من مستخدمى واتساب مشكلات في ارسال واستقبال الرسائل والصور والفيديوهات على التطبيق بسبب تعطله في بعض الأحيان. 

وذكر موقع  Android Authority خمس خطوات يجب على البعض اتباعها عن حدوث هذه المشكلات. 

الخطوة الأولى: تحديد سبب المشكلة 
إذا كان تطبيق واتساب لا يعمل على هاتفك؛ فيجب عليك تحديد المشكلة هل هى مشكلة لديك في الهاتف أم أنها متعلقة بالواتساب عن طريق التأكد من خلال فتح التطبيقات الأخرى. 

الخطوة الثانية : فحص الواى فاى الخاص بك 
إذا قمت بفحص الواتساب ولم تجد أى مشكلات خاصة بالتطبيق فالخطوة التالية التى عليك القيام بها هى فحص الإنترنت و شبكة الواى فاى الخاصة بك، وعليك القيام ببعض الإجراءات البسيطة من خلال فحص جهاز الراوتر أو واى فاى الهاتف. 

الخطوة الثالثة : مسح الذاكرة المؤقتة 
قم باجراء مسح للمعلومات المؤقتة الموجودة على ذاكرة الواتساب لحل مشكلة التوقف، والقيام بمثل هذه الخطوة يساعد التطبيق على العمل بشكل جيد، حيث يقوم التطبيق بالتخلص من كم هائل من المعلومات المخزنة والتى من الممكن أن تعوق التطبيق من العلم أو الهاتف. 

ولعمل ذلك ادخل على  settings أو قائمة الضبط واضغط على  Apps أو التطبيقات ثم إنزل لأسفل وعندما تجد  WhatsApp قم بفتحه، ثم اضغط على  Force stop ولمسح كل المعلومات المخزنة اضغط على Clear cache ثم افتح التطبيق مرة أخرى. 

الخطوة الرابعة : القيام بتحديث واتساب أو إعادة تثبيته
من الممكن أن تكون المشكلة الخاصة بالواتساب متعلقة بعدم تحديث التطبيق، وللقيام بذلك عليك بالضغط على My apps & games   واضغط على  Update لتحديث الواتساب. 

الخطوة الخامسة: إيقاف  VPN  
وتمنح  VPN ميزات جيدة حيث أنها تساعد على إخفاء هويتك على الإنترنت، وتمنحك الدخول على مواقع قد لا تتاح لك في بلدك، ولكنها تعتبر من مسببات توقف WhatsApp وبعض الهواتف التى يستخدم أصحابها VPN لوحظ عليها توقف الواتساب. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكثر من 40 لغة .. خطوات بسيطة لتغيير لغة تطبيق WhatsApp

بالخطوات.. كيف تحفظ بياناتك من الواتساب إلى iCloud من هاتف أيفون.. صور

بحيلة ذكية.. اعرف إزاي تحفظ حالة WhatsApp على هاتفك

لأعلى سعر.. خطوات يجب القيام بها قبل بيع هاتفك الآيفون

صدمة كبرى.. توقف الواتساب على هذه الهواتف

خلال ساعات.. توقف الواتساب على ملايين الهواتف فهل جهازك بينها؟

ترشيحاتنا

بعد هدف الأهلي .. إيقاف مباراة الهلال السوداني بسبب الشماريخ وإلقاء الزجاجات

الاهلي ضد الهلال | الازرق يدرك التعادل فى الوقت القاتل

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور

ذعر وخوف بين لاعبي وجهاز الاهلي في مباراة الهلال السوداني.. تعرف على السبب

الأهلي ضد الهلال.. الجماهير السودانية تقتحم الملعب والأمن يتدخل

أخبار البرلمان | بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخار 10 سنوات.. ووزير الاتصالات يكشف كيفية التعامل مع هاكرز وزارة الصحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدي للمفاجأة.. تجربة صادمة في تنظيف غسالات الملابس

كويتي يعتدي على فتاة قاصر وقرار غريب من المحكمة

مفيش رعاية.. أم مصرية ملقاة 8 أيام بين الحياة والموت في قسم الطوارئ