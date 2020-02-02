بعد توقفه على بعض الهواتف.. 5 خطوات لمواجهة أى عطل واتساب

يواجه العديد من مستخدمى واتساب مشكلات في ارسال واستقبال الرسائل والصور والفيديوهات على التطبيق بسبب تعطله في بعض الأحيان.





وذكر موقع Android Authority خمس خطوات يجب على البعض اتباعها عن حدوث هذه المشكلات.





الخطوة الأولى: تحديد سبب المشكلة

إذا كان تطبيق واتساب لا يعمل على هاتفك؛ فيجب عليك تحديد المشكلة هل هى مشكلة لديك في الهاتف أم أنها متعلقة بالواتساب عن طريق التأكد من خلال فتح التطبيقات الأخرى.





الخطوة الثانية : فحص الواى فاى الخاص بك

إذا قمت بفحص الواتساب ولم تجد أى مشكلات خاصة بالتطبيق فالخطوة التالية التى عليك القيام بها هى فحص الإنترنت و شبكة الواى فاى الخاصة بك، وعليك القيام ببعض الإجراءات البسيطة من خلال فحص جهاز الراوتر أو واى فاى الهاتف.





الخطوة الثالثة : مسح الذاكرة المؤقتة

قم باجراء مسح للمعلومات المؤقتة الموجودة على ذاكرة الواتساب لحل مشكلة التوقف، والقيام بمثل هذه الخطوة يساعد التطبيق على العمل بشكل جيد، حيث يقوم التطبيق بالتخلص من كم هائل من المعلومات المخزنة والتى من الممكن أن تعوق التطبيق من العلم أو الهاتف.





ولعمل ذلك ادخل على settings أو قائمة الضبط واضغط على Apps أو التطبيقات ثم إنزل لأسفل وعندما تجد WhatsApp قم بفتحه، ثم اضغط على Force stop ولمسح كل المعلومات المخزنة اضغط على Clear cache ثم افتح التطبيق مرة أخرى.





الخطوة الرابعة : القيام بتحديث واتساب أو إعادة تثبيته

من الممكن أن تكون المشكلة الخاصة بالواتساب متعلقة بعدم تحديث التطبيق، وللقيام بذلك عليك بالضغط على My apps & games واضغط على Update لتحديث الواتساب.





الخطوة الخامسة: إيقاف VPN

وتمنح VPN ميزات جيدة حيث أنها تساعد على إخفاء هويتك على الإنترنت، وتمنحك الدخول على مواقع قد لا تتاح لك في بلدك، ولكنها تعتبر من مسببات توقف WhatsApp وبعض الهواتف التى يستخدم أصحابها VPN لوحظ عليها توقف الواتساب.



