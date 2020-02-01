التعليم تحتفل بتخرج 1000 طالب من معسكر التأهيل السلوكي

احتفلت وزارة التربية والتعليم بتخرج 1000 طالب من معسكر أسبوع التأهيل السلوكي، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحضر الاحتفال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، والأستاذ محمد حسن العضو المنتدب لمجموعة شركات أمريكانا، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة ومجموعة شركات أمريكانا الذى يتبنى نظام التعليم المزدوج بمنظومة التعليم الفنى.

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وقال الدكتور محمد مجاهد، إن احتفالية اليوم هى نتاج تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري وتطوير منظومة التعليم الفني، وقد انتهجت الوزارة أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارى من أجل تأهيل الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص هى أحد أهم ركائز إصلاح وتطوير منظومة التعليم الفنى حيث يوجد حاليًا أكثر من 60 ألف طالب في نظام التعليم المزدوج وأكثر من 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية أنشئت بالشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات كثيرة مثل تصنيع المعدات المنزلية، وصناعة التشييد والبناء، وصناعة المعدات الكهربية، وصناعة الحلى والمجوهرات، الإنتاج الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى، الوجبات السريعة، تكنولوجيا المعلومات.

وأشار محمد حسن، إلى أن ما تم بالمعسكر واحتفالية اليوم هو جزء من المسؤولية المجتمعية لشركتهم، كما وعد الطلاب بتقديم مستوى متميز من التدريب والتعليم لهم بمطاعمها، كما أعلن أنه من المقرر زيادة مكافأة التدريب المقدمة للطلاب من 900 جنيه إلى 1100 جنيه شهريًا، كما سيتم زيادة عدد الطلاب بمعسكر أسبوع التأهيل من 1000 طالب ليصل إلى 1500 طالب العام المقبل.