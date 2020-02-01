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أخبار البلد

بسبب كورونا.. داليا زيادة: الحكومة ملزمة بتوفير الرعاية الصحة لمواطنيها

السبت 01/فبراير/2020 - 06:38 م
داليا زيادة
داليا زيادة
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اماني نوار

 قالت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن توفير الرعاية الصحية للمواطنين هو حق أساسي في البلد التي ينتمي لها، والحكومات ملزمة بذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


واضافت داليا زيادة في تصريح" لصدى البلد " أن "الحق في الصحة  أو في الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب هو حق من حقوق الانسان".

 

وأكدت أن أي تقصير من جانب أي دولة في توفير الرعاية الصحية لمواطنيها خصوصًا في مواجهة مرض يهدد الحياة مثل فيروس كورونا، هو انتهاك لحقوق الإنسان.

 

وأكدت داليا زيادة أن تهديدات كوريا بإعدام أي مواطن مشتبه بإصابته، علينا أن نذكر ونفتخر بالموقف المحترم للدولة المصرية التي تقوم الآن بنقل المصريين من بؤرة المرض إلى مصر وتتحمل عنهم كافة نفقات السفر والفحص والحجر الطبي لمدة أسبوعين بعد عودتهم.

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