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رياضة

الصفقة الثانية.. الإسماعيلي يضم مهاجم أجنبي جديداً من نهضة بركان لدعم هجوم الفريق

السبت 01/فبراير/2020 - 06:40 م
المهاجم الأوغندي
المهاجم الأوغندي باتريك كادو
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حبيبة معتز
تعاقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع المهاجم الأوغندي باتريك كادو لاعب فريق نهضة بركان المغربي،  لدعم هجوم الفريق قبل ساعات من غلق باب الإنتقالات الشتوية.

وأنهي مجلس الدراويش كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب الأوغندي، الذي سيصل إلي مصر خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من إجراءات السفر والحصول علي التأشيرة.

وتعتبر صفقة باتريك كادو هي ثاني صفقات النادي الإسماعيلي الشتوية بعد ضم التونسي فخر الدين بن يوسف.

جدير بالذكر أن باتريك كادو لعب من قبل في صفوف فريق كمبالا سيتي الأوغندي، وحصل علي هداف الدوري هناك برصيد 18 هدفاً، لينتقل إلي نهضة بركان المغربي.
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