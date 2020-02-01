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التضامن: فريق التدخل السريع نتعامل مع كافة الأعمار السنية.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 06:34 م
محمد يوسف، رئيس
محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع
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اسراء صبري
قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أن خطط الفريق تهدف إلى التعامل مع المشردين لكافه الاعمار السنيه على مستوى كل المحافظات.

وأكد محمد يوسف، أثناء حواره مع برنامج ست ستات، المذاع على قناة "on e"، على أن فكرة تكوين الفريق بدأت فى نوفمبر 2014، موضحا ان الأساسي لإنشاء هذا الفريق هو تقديم الخدمات المتميزة للأطفال والمشردين.

وأشار رئيس فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن فور نجاح الفكرة قامت وزارة التضامن بإنشاء فريق فى كل محافظة، على مستوى 27 محافظة.

وأضاف محمد يوسف، أن فريق الانقاذ يتعاون مع كافة الوزارات المتواجدة، موضحا أن معظم التعاون يكون مع وزاره الداخليه فى حاله وجود خطف من قبل المتشددين، لافتا الى أن الفريق يمتلك سلطة الضبط القضائي.


وأوضح محمد يوسف، أن الفريق يحتوى على اخصائيين اجتماعيين ونفسيين للتعامل مع المشردين بكل اريحيه، مشيرا الى ان الفريق يتكون من 120 فرد، كل محافظة تحتوى على 4 افراد، ماعدا القاهرة والجيزة، بالإضافة الى تواجد بعض النساء الذين يساهمون بقوة مع الفريق. 
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