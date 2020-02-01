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أخبار العالم

عائد من ووهان.. إعلان إصابة أول إماراتى بفيروس كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 06:43 م
وزارة الصحة الإماراتية
وزارة الصحة الإماراتية
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محمود نوفل
 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تشخيص حالة جديدة واحدة في الدولة للإصابة بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من مدينة ووهان في الصين ، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وبذلك يكون عدد الحالات المكتشفة في الدولة خمس حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم مما يدل على قوة وكفاءة نظام الترصد ومراقبة الأمراض في الدولة ومبدأ الشفافية في الاعلان عن الحالات المسجلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم.

 تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات التي سجلت في الدولة لا تستدعي القلق وهي حالات محدودة جدا، خاصة وأن الدولة لديها نظام صحي قوي للترصد ومكافحة الأوبئة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين بضرورة  تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة.
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