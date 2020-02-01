متميز عالميا.. محافظ القاهرة يتحدث عن كابريتاج حلوان بمؤتمر السياحة الصحية

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ود. غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار فى ورشة العمل التحضيرية الثانية للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر بناء العلامة التجارية المصرية للسياحة الصحية بمصر.

اقرأ أيضا:

صدفة غريبة كشفتها .. حكاية عين حلوان وجرب العساكر

وأكد "عبد العال"، فى كلمته، أهمية الاستفادة من الاماكن التى تصلح للسياحة العلاجية بمحافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن القاهرة تتمتع بمنبع صحى للمياه الكبريتية بحلوان يمكن استغلاله عالميًا خاصة أنه يمتاز بتركيبه الكيميائى الفريد، والذى يفوق فى نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية فى العالم.

وأشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى أن فكر القيادة السياسية يهدف إلى تطوير قطاع السياحة الصحية ووضع مصر داخل منظومة السياحة العلاجية العالمية وهو ما يؤكد عليه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأهمية التوصل لتوصيات لدفع منظومة السياحة الاستشفائية وتحويلها لصناعة .

ولفت "فودة"، إلى ضرورة إنشاء بوابة الكترونية لعرض وتسويق السياحة الصحية يوضح عليها كل المناطق السياحية بكل محافظات مصر لحقيق الاستفادة الكاملة، مؤكدًا دور الاعلام فى توصيل أهمية هذه السياحة داخليًا وخارجيًا .

شارك فى ورشة العمل اللواء عصام القاضى المقرر العام للجنة التنظيمية العليا للمؤتمر والنائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة فى مجلس النواب .











