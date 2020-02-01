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أخبار البلد

محمود عباس أبو مازن يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

السبت 01/فبراير/2020 - 06:36 م
لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الفلسطيني اليوم
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نورهان خفاجي

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، عقب زيارة لمصر استغرقت يومين، شارك خلالها في اجتماع الجامعة العربية الطارئ لوزراء الخارجية العرب، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب، رفضه القاطع لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وقال إنه لن يقبل بضم القدس لإسرائيل إطلاقا وأن يسجل في تاريخي أنني بعت القدس عاصمتنا الأبدية. 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفلسطيني، في قصر الاتحادية بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وشهد اللقاء التباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة، والإعلان عن خطة السلام الأمريكية التي تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية ولمستقبل حلها.

وأكد الرئيس السيسي، ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها، مؤكدا أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف في الحياة والعيش في أمن واستقرار وسلام.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الصادقة ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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