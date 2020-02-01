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اقتصاد

موقع دعم مصر آلية الحكومة لتوصيل الدعم لمستحقيه

السبت 01/فبراير/2020 - 06:52 م
بطاقات تموينية
بطاقات تموينية
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محمد يحيي

تسعي وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإجراء تطوير شامل ومستمر علي موقع دعم مصر والخاص بتلقي تظلمات المواطنين بخصوص استبعاد البعض منهم عن طريق الخطأ من الدعم التمويني.


دعم مصر وتحديث البيانات

وخلال الأيام السابقة زعم بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديث بيانات المواطنين عبر موقع دعم مصر تمهيدًا لمنح حاملي البطاقات التموينية؛ قروضا ميسرة أو إعادة فتح باب التظلمات أمام المستبعدين مرة أخري بعد اغلاقه خلال الشهرين الماضيين.


ونفي مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي له صحة لجوء وزارة التموين عبر موقع دعم مصر؛ لتلك الاجراءات، مكتفيا بأن الدولة تحرص على توفير السلع التموينية والمنتجات المدعمة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية بأسعار مناسبة، إذ تم زيادة المعروض من المنتجات وتكثيفه بكافة المنافذ التابعة للمجمعات الإستهلاكية ولدى بقالي التموين وخلال مشروع جمعيتي، إلى جانب السيارات المتنقلة التابعة للوزارة المنتشرة في كل مكان.


مهام «دعم مصر»

وذكر مجلس الوزراء، أن موقع دعم مصر التابع لـ وزارة التموين يقوم بإمداد مكاتب التموين بالمعلومات والبيانات الخاصة باستخراج بطاقات البدل فاقد وكذلك تحديث بيانات المواطنين بسهولة ويسر.

وفحصت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقع دعم مصر التظلمات الخاصة بالمستبعدين من الدعم التمويني منذ 165 يوما وتم اعادة المستحقين اعتبارا من يناير الجاري.

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