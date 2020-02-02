أفضل الوصفات لتفتيح ونقاء بشرتك.. تعرفي عليها

يُعد جمال الفتيات ومظهرهن الخارجى أحد أهم الموضوعات التى تشغلهن، ويحرصن بها على اتباع أهم الوصفات الطبيعية التى تزيد من نقاء بشرتهن وجمالها.
ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات التى تساعد على نقاء وجمال البشرة.
طريقة تحضير ماسك الفراولة :
نقوم بهرس حبات الفراولة يوديًا أو باستخدام الهاند بليندر
نضيف العسل ونستمر في الخلط
نضع ماسك الفراولة على الوجه لمدة ثلث ساعة
نغسل الوجه بالماء الفاتر
ماسك الألوفيرا لتفتيح البشرة:
مكونات ماسك الألوفيرا:-
1 ملعقة كبيرة من الألوفيرا
2 ملعقة كبيرة لبن
رشة كركم
طريقة تحضير ماسك الألوفيرا:
نقوم بخلط كل المكونات معًا
نضع الخليط على الوجه والرقبة
نترك الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة
نغسل الوجه بالماء العادي
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ماسك الطماطم لتفتيح البشرة:
مكونات ماسك الطماطم:-
2 ملعقة صغيرة عصير الطماطم
3 ملعقة صغيرة لبن
طريقة تحضير ماسك الطماطم:-
نقوم بخلط اللبن مع عصير الطماطم
نقوم بغمس قطنة في خليط اللبن والطماطم ثم نمرر القطنة على الوجه.