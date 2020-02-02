أفضل الوصفات لتفتيح ونقاء بشرتك.. تعرفي عليها

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات التى تساعد على نقاء وجمال البشرة.





طريقة تحضير ماسك الفراولة :

نقوم بهرس حبات الفراولة يوديًا أو باستخدام الهاند بليندر

نضيف العسل ونستمر في الخلط

نضع ماسك الفراولة على الوجه لمدة ثلث ساعة

نغسل الوجه بالماء الفاتر





ماسك الألوفيرا لتفتيح البشرة:

مكونات ماسك الألوفيرا:-

1 ملعقة كبيرة من الألوفيرا

2 ملعقة كبيرة لبن

رشة كركم









طريقة تحضير ماسك الألوفيرا:

نقوم بخلط كل المكونات معًا

نضع الخليط على الوجه والرقبة

نترك الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة

نغسل الوجه بالماء العادي





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ماسك الطماطم لتفتيح البشرة:

مكونات ماسك الطماطم:-

2 ملعقة صغيرة عصير الطماطم

3 ملعقة صغيرة لبن





طريقة تحضير ماسك الطماطم:-

نقوم بخلط اللبن مع عصير الطماطم