AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أفضل الوصفات لتفتيح ونقاء بشرتك.. تعرفي عليها

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:01 ص
وصفات لتفتيح البشرة
وصفات لتفتيح البشرة
Advertisements
حياة عبد العزيز
يُعد جمال الفتيات ومظهرهن الخارجى أحد أهم الموضوعات التى تشغلهن، ويحرصن بها على اتباع أهم الوصفات الطبيعية التى تزيد من نقاء بشرتهن وجمالها.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات التى تساعد على نقاء وجمال البشرة.


طريقة تحضير ماسك الفراولة :
نقوم بهرس حبات الفراولة يوديًا أو باستخدام الهاند بليندر
نضيف العسل ونستمر في الخلط
نضع ماسك الفراولة على الوجه لمدة ثلث ساعة
نغسل الوجه بالماء الفاتر
 

ماسك الألوفيرا لتفتيح البشرة:
مكونات ماسك الألوفيرا:-
1 ملعقة كبيرة من الألوفيرا
2 ملعقة كبيرة لبن
رشة كركم
 

 

طريقة تحضير ماسك الألوفيرا:
نقوم بخلط كل المكونات معًا
 نضع الخليط على الوجه والرقبة
نترك الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة
نغسل الوجه بالماء العادي

أقرأ أيضًا
 

ماسك الطماطم لتفتيح البشرة:
مكونات ماسك الطماطم:-
2 ملعقة صغيرة عصير الطماطم
3 ملعقة صغيرة لبن
 

طريقة تحضير ماسك الطماطم:-
نقوم بخلط اللبن مع عصير الطماطم
نقوم بغمس قطنة في خليط اللبن والطماطم ثم نمرر القطنة على الوجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو إيدك شققت.. 3 وصفات تخلصك من جفاف اليد في فصل الشتاء

نوع من التوابل يغنيك عن الذهاب لمراكز التجميل.. تعرفي عليه

بـ مكونات فى منزلك.. أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة

لـ القضاء على حب الشباب.. أفضل الماسكات للبشرة الدهنية

ترشيحاتنا

أول تعليق من مجلس الأهلي على أزمة لقاء الهلال واحتجازهم في الملعب

شطة يكشف عقوبات مباراة الهلال والأهلي بسبب اقتحام الجماهير .. فيديو

دعاء قضاء الدين قبل النوم .. أذكار وأدعية رددها يومياً تيسر لك سداد ديونك وتوسع رزقك

الأهلي فى مأزق بعد إهدار كهربا فرصة ذهبية أضاعت صدارة المجموعة

استئناف مباراة الاهلي والهلال السوداني بعد اقتحام ملعب الجوهرة الزرقاء

تعليق مثير من أحمد شوبير على فوضى مباراة الهلال والأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إنتاج عروسة باربي جديدة مصابة بالبهاق يثير الجدل

استعدي للمفاجأة.. تجربة صادمة في تنظيف غسالات الملابس

كويتي يعتدي على فتاة قاصر وقرار غريب من المحكمة