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اقتصاد

الأخضر لا يزال يترنح.. تعرف على سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 08:17 م
دولار
دولار
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محمد يحيي

استقرت أسعار صرف الدولار في تعاملات نهاية اليوم السبت، ليسجل متوسط سعره المعلن من البنك المركزي المصري نحو 15.74 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.


وسجل أدني سعر صرف للدولار ببنك التجاري الدولي نحو 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " بلوم، الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي" نحو 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع.


ووصل متوسط سعر الدولار ببنوك " الأهلي، مصر، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي،سايب، عودة المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، قناة السويس، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية" وصل الدولار لـ 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدولار ببنك البركة نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع، و بنك المشرق نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع.

 

 

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