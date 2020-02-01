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رياضة

في غياب تريزيجية.. أستون فيلا يخسر أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

السبت 01/فبراير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فاز بورنموث على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف،فى المباراة المقامة ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الأول لبونموث عن طريق فيليب بيلينغ في الدقيقة السابعة والثلاثين من زمن الشوط الأول، ثم عزز ناثان أكي النتيجة وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين قبل انتهاء الشوط الأول، وقلل مبوانا ساماتا النتيجة وأحرز الهدف الأول لاستون فيلا في الدقيقة الواحدة والسبعون.

وتواجد ثنائي الفراعنة على مقاعد البدلاء، رغم قيادتهما للفريق للتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على حساب ليستر سيتي، 

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الخامسة والعشرون في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد بورنموث إلى النقطة السادسة والعشرون في المركز السادس عشر.
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