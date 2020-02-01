ملعب الجوهرة الزرقاء يمتلئ بجماهير الهلال قبل مباراة الأهلي .. فيديو

امتلأ ملعب استاد الجوهرة الزرقاء بالجماهير السودانية التي توافدت من أجل حضور مباراة الأهلي والهلال المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال الأفريقي.





وأعلنت اللجنة المنظمة للمباراة عن نفاد تذاكر اللقاء والبالغ عددها 65 ألف وتخصيص 500 مقعد لصالح جماهير النادي الأهلي وسط ترتيبات أمنية لبعثة القلعة الحمراء.





ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية بدوري الأبطال الأفريقي برصيد 10 نقاط يليه كل من النجم الساحلي والهلال السوداني ولكل منهما 9 نقاط وأخيرًا بلاتينيوم بنقطة وحيدة، ويملك الأهلي فرصتين للتأهل أولهما الفوز بحيث يحجز المارد الأحمر تذكر التأهل متصدر المجموعة أو التعادل وينتظر نتيجة النجم الساحلي وبلاتنيوم.





في المقابل، لا بديل أمام الهلال سوى الفوز ، لحسم تأهله بغض النظر عن نتيجة اللقاء الآخر، أما في حالة تعادله فستحتاج الفريق الأزرق لخسارة النجم أمام بلاتينيوم من أجل الصعود، حيث يتفوق حينها بفارق نقطة على الفريق التونسي وهو أمر أشبه بالمعجزة في ظل عجز بلاتينيوم عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الخمس السابقة التي خاضها في المجموعة.





وينطبق الأمر ذاته على الأهلي في حال خسارته أمام الهلال، حيث سينتظر حينها خسارة النجم أمام بلاتينيوم، للتفوق على الفريق التونسي بفارق نقطة وحيدة.



