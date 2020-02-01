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منوعات

كلب ينهش صاحبه حتى الموت في منزله .. صور

السبت 01/فبراير/2020 - 09:27 م
صدى البلد
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أحمد شريف

توفى رجل كان يعاني من حالة مرضية، بعد أن تعرض للنهش من قبل كلبه.


تعرض جوني هالستيد ، 35 عامًا ، "للعض عدة مرات" من قِبل كلبه الشخصي، الذي قُتل فيما بعد على أيدي رجال الشرطة.


وكانت تم استدعاء الضباط إلى منزل الرجل في أولدهام ، مانشستر الكبرى ، بعد تقارير عن انهيار رجل.


ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية كان جوني مريضًا بمنزله وتعرض للنهش من قبل كلبه.


أفاد الجيران أنهم شاهدوا عددًا من سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف في الشارع الهادئ بعد ظهر الأربعاء.


وشوهدت فرق الطب الشرعي وضباط وهم يدخلون ويخرجون من العقار طوال اليوم وحتى المساء.


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