طريقة عمل الصويا صوص.. خطوة بـ خطوة

يعد الصويا صوص من التوابل السائلة التي تستخدم في تتبيل العديد من الأكلات وخاصة المشاوي ، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيره في خطوات بسيطة.





المقادير:-

نصف كيلو فول الصويا

٦ لتر محلول الملح (6 لتر ماء مذاب فيه ربع كيلو ملح)

نصف كيلو دقيق متعدد الاستخدامات





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خطوات التحضير

نحضر وعاء ونضع فيه فول الصويا ثم نغطيه بالماء وقليل من الملح ،ونترك فول الصويا منقوع لمدة ساعة على الأقل.

نرفع فول الصويا من ماء النقع ،ونتركه حتى يتصفى

نضع فول الصويا في وعاء ونغطيه بالماء ،ونتركه على النار لمدة ساعة حتى يصبح طريًا ويمكن إزالة قشرته

نرفع فول الصويا من ماء السلق ،ونضعه في خلاط كهربائي ونقوم بهرسه

نضع فول الصويا المفروم في وعاء ونضيف له الدقيق ونقلب حتى يتجانسا

نضع خليط فول الصويا والدقيق على فوطة مطبخ نظيفة وجافة حتى يتخلص من الرطوبة

نغطي خليط فول الصويا والدقيق ،ونتركه لمدة أسبوع

بعد أسبوع نخرج خليط فول الصويا والدقيق ونضعه في الشمس حى يصبح لونه بني

نضع خليط فول الصويا والدقيق في المحلول الملحي ونتركه لمدة 6 شهور حتى يتخمر مع التقليب بشكل يومي باستخدام ملعقة خشبية