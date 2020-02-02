AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل الصويا صوص.. خطوة بـ خطوة

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:33 ص
صدى البلد
Advertisements
حياة عبد العزيز
يعد الصويا صوص من التوابل السائلة التي تستخدم في تتبيل العديد من الأكلات وخاصة المشاوي ، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيره في خطوات بسيطة.

المقادير:-
نصف كيلو فول الصويا
٦ لتر محلول الملح (6 لتر ماء مذاب فيه ربع كيلو ملح)
نصف كيلو دقيق متعدد الاستخدامات

أقرأ أيضًا


خطوات التحضير
نحضر وعاء ونضع فيه فول الصويا ثم نغطيه بالماء وقليل من الملح ،ونترك فول الصويا منقوع لمدة ساعة على الأقل.
نرفع فول الصويا من ماء النقع ،ونتركه حتى يتصفى
نضع فول الصويا في وعاء ونغطيه بالماء ،ونتركه على النار لمدة ساعة حتى يصبح طريًا ويمكن إزالة قشرته
نرفع فول الصويا من ماء السلق ،ونضعه في خلاط كهربائي ونقوم بهرسه
نضع فول الصويا المفروم في وعاء ونضيف له الدقيق ونقلب حتى يتجانسا
نضع خليط فول الصويا والدقيق على فوطة مطبخ نظيفة وجافة حتى يتخلص من الرطوبة
نغطي خليط فول الصويا والدقيق ،ونتركه لمدة أسبوع
بعد أسبوع نخرج خليط فول الصويا والدقيق ونضعه في الشمس حى يصبح لونه بني
نضع خليط فول الصويا والدقيق في المحلول الملحي ونتركه لمدة 6 شهور حتى يتخمر مع التقليب بشكل يومي باستخدام ملعقة خشبية
نستخدم شاش لتصفيه  الصويا صوص ثم نستخدمه أو نضعه في زجاج حتى وقت الإستخدام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 5 دقائق.. تعلمي طريقة تحضير البيتزا خطوة بخطوة

هنفطر إيه النهاردة؟ فول بالصلصة والثوم مع الطعمية بالحمص اللذيذة

هنتغدى إيه النهاردة.. سمك فيليه مقلى مع الأرز الأحمر والسلطة الخضراء

هنتغدى إيه النهاردة.. لحم مقلقل مع الأرز الأصفر بالمكسرات وسلطة طحينة بالزبادي

ترشيحاتنا

وزيرة التعاون الدولي تنشر أول فيلم ترويجي عن المتحف المصري الكبير

مواجهات نارية .. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد الصعود إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا

الاهلي ضد الهلال.. الأحمر يتعادل 1-1 مع الأزرق ويتأهل رسميا لدور الـ8

نجم الأهلي: كارتيرون أفضل من لاسارتي .. وفايلر مدرب عالي

أول تعليق من مجلس الأهلي على أزمة لقاء الهلال واحتجازهم في الملعب

ثكنة عسكرية.. سيد عبد الحفيظ يهاجم الكاف بعد اقتحام الجماهير مباراة الأهلي والهلال السوداني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب في العالم.. القطة الغجرية تمتلك 22 إصبعا في قدميها

شاهد.. إنتاج عروسة باربي جديدة مصابة بالبهاق يثير الجدل

استعدي للمفاجأة.. تجربة صادمة في تنظيف غسالات الملابس