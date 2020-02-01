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محافظات

ممنوع فتح الصنابير.. مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير

السبت 01/فبراير/2020 - 08:19 م
مياه المنوفية تعلن
مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير
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محمد امين
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن خطه غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة خلال شهر فبراير . 

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه وعدم إستخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن كانت موجودة بالشبكة. 

كما نوهت الشركة على المواطنين أنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكاره خلال الأوقات القليلة القادمة بعد إجراء أعمال غسيل الشبكات، يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن إجراءات الغسيل .

كما تعلن الشركة أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياه يتم الإتصال علي الخط الساخن ١٢٥ أو على الواتس اب على رقم ٠١٢٢٠٩٠٦٦٦٨.

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وللتعرف على خريطة ومواعيد الانقطاع انظر الصور التالية ... 
ممنوع فتح الصنابير.. مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير
ممنوع فتح الصنابير.. مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير
ممنوع فتح الصنابير.. مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير
ممنوع فتح الصنابير.. مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير
ممنوع فتح الصنابير.. مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير
ممنوع فتح الصنابير.. مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير
ممنوع فتح الصنابير.. مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير
ممنوع فتح الصنابير.. مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير
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