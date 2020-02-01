خبيرة: التعاون الدولي تتطلع لتعميق الشراكة مع كوريا الجنوبية والتنمية الإفريقي..فيديو

قالت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، إن وزيرة التعاون الدولى تؤكد حرص الحكومة على تعميق التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية.





وأضافت بسنت فهمي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن وزيرة التعاون الدولى تتطلع لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الإفريقي.





وتابعت الخبيرة الاقتصادية، أن البنوك هى مفتاح الطريق تجاه الاستثمار، مضيفة أن وجود البنوك الكبرى في أي دولة يعتبر شيئ مهم لان ذلك يجلب كبار المستثمرين لتلك الدولة.





وأوضحت بسنت فهمي، أن التعاون الذي يبدأ بين الدول يبدأ بالاستثمار سواء كان تجارة أو غيرة.





وأشارت إلى أنها، تتمنى أن يكون هناك بنوك عالمية أخرى فى مصر لأن ذلك سيدعم الكثير من فرص الاستثمار فى مصر أمام المستثمرين الأجانب لان البنوك العالمية تعتبر أن تكون مستشار اقتصادي لأي مستثمر يريد الاستثمار فى أى دولة دون خوف.