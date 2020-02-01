أول قرار من محافظ المنوفية ردا على شكاوى من محرقة مستشفى قويسنا

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش بالديوان العام ومهندس من مديرية الإسكان لفحص شكوى مواطن بطوخ طنبشا يتضرر من قيام الوحدة المحلية بإستصدار رخصة بناء لقطعة أرض محل نزاع والعرض عليه صباح باكر لإتخاذ اللازم وتحديد المسئولية فى حالة وجود مخالفات ،وذلك خلال لقاءاته اليومية بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام.





ووجه وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة بسرعة فحص الشكوى المقدمة من بعض المواطنين بقويسنا يتضررون من الاثار الناتجة من محرقة مستشفى قويسنا والعرض عليه .





وطالب المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بفحص طلب مدير مدرسة يلتمس إرجاء قرار نقله إلى مدرسة أخرى نظرا لظروفه الصحية ، ودراسة طلب مدرسة تلتمس نقلها من مدرسة إلى أخرى بمركز منوف مع مراعاة ظروفها الصحية.





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ووجه المحافظ بتحرير خطاب لرئيس هيئة النقل العام لبحث إمكانية تخصيص خط من القاهرة إلى أشمون بناءً على طلب أهالى قرية سنتريس بأشمون ، وتحرير خطاب لرئيس قطاع التأمينات لبحث إمكانية توفير مندوب من التأمينات لصرف المعاشات التأمينية تخفيفا على أصحاب المعاشات.





وطلب من وكيل وزارة الصحة ببحث طلب الأهالى والخاص بتحويل الوحدة الصحية بسنتريس إلى عيادة تأمين صحى .





وخلال اللقاء أمر المحافظ بصرف إعانة مالية من صندوق الكوارث بالمحافظة لحالتين لمساعدتهما على تحمل أعباء الحياة المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم، ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمنح مواطن رخصة مؤقتة لتشغيل محل لمدة 6 شهور .