خبير طرق يكشف أهمية تطوير حي مصر الجديدة.. فيديو

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن ما يحدث فى حي مصر الجديدة من تطوير فى البنية التحتية تطور طبيعى ومفيد لأهالى الحي.





وتابع خبير الطرق خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"حى مصر الجديدة كان له مدخل واحد الأمر الذى كان يعيق حركة المرور، والدخول والخروج كان فى غاية الصعوبة".





وأشار إلى أن المشروعات التى تقوم بها الدولة المصرية بمصر الجديدة يمكن إعتبارها مشروعات قومية لأنها تساهم فى حل أزمة كانت ستوقف الحركة بكامل أرجاء المدينة، لذلك من الضرورى البدء فى إيجاد حلول.





ونوه إلى أن تطوير حى مصر الجديدة يتم على مراحل ومن المقرر الإنتهاء من التطوير خلال يونيو المقبل.





ولفت إلى أن تم الإنتهاء من إنشاء 4 كباري بمنطقة ألماظة كمرحلة أولى ويتبقى مرحلتان وجار العمل بهما.





وأضاف:"المرحلة الثالثة المدخل الجديد لمصر الجديدة من طريق السويس وحتى إمتداد الاوتوستراد".



