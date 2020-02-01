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منوعات

شاهد.. كيف كرمت الإمارات هزاع المنصوري أول رائد فضاء من أبنائها

السبت 01/فبراير/2020 - 08:29 م
مسكوكة تذكارية مـن
مسكوكة تذكارية مـن الفضة
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محمود نوفل

كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه سيصدر اعتباراً من الغد مسكوكة تذكارية مـن الفضة في إطار حرصه على تخليد رحلة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي.


ومن المقرر أن يتم  طرح المسكوكة التذكارية للبيـع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه حيث ستباع المسكوكة زنة 40 جرامًا بسعر "300" درهم.


وبدوره قال مبارك راشد المنصوري محافظ المصـرف المركزي: يسعدنا اليوم أن نعبر عن فخرنا بجهود أول رائد فضاء إماراتي وعربي ونحن في المصـرف المركزي نحرص على أن نساهم في صون وتخليد هذا الإنجاز التاريخي من خلال إصدار مسكوكة تذكارية مـن الفضة.


وأضاف مبارك راشد المنصوري محافظ المصـرف المركزي قائلا : ان هزاع المنصوري أثبت أن الإمارات لا تعرف المستحيل وأبناء هذا الوطن قادرون على تحقيق طموح القيادة الرشيدة التي تبذل الكثير من أجل رفعة وطننا، كما نتطلع إلى إحراز المزيد من الإنجازات في كافة المجالات.

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