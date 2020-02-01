ريال مدريد يفك عقدة سانتياجو برنابيو امام أتلتيكو مدريد

حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما علي أتلتيكو مدريد بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سانتياجو برنابيو فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز .





وجاء هدف ريال مدريد فى الدقيقة 56 عن طريق كريم بنزيما بعد تلقيه عرضية رائعه من ميندي لتصل منطقة الجزاء ، ويسددها الفرنسي بقوة فتسكن الشباك .





ونجح ريال مدريد بهذا الفوز في فك عقدة أتلتيكو مدريد بالدوري الاسباني، والتي استمرت منذ 2012 على ملعب سانتياجو برنابيو وسط جمهوره ، وفشل الملكي في تحقيق أي فوز على ملعبه بلقاءات ديربي الليجا في آخر 6 مباريات أقيمت قبل مواجهة اليوم، حيث خسر في 3، وتعادل في مثلها، وتمكن الملكي فى أخر فوز له يوم 1 ديسمبر 2012 .





ويرصد لكم صدى البلد نتائج ريال مدريد واتلتيكو مدريد في سانتياجو برنابيو .





-في عام 2013، فاز أتلتيكو مدريد بهدف دون رد سجله دييجو كوستا.





- في عام 2014 ، فاز أتلتيكو 2-1، حيث سجل هدفي الأتلتي، تياجو مينديز وتوران، بينما سجل هدف الريال كريستيانو رونالدو.





- في عام 2016 ، فاز أتلتيكو بهدف دون رد سجله أنطوان جريزمان





- في عام 2017، تعادل الفريقان 1-1، حيث سجل بيبي للريال، بينما أحرز جريزمان للأتلتي.





- في عام 2018، تعادل الفريقان 1-1 من توقيع رونالدو وجريزمان





- في عام 2018 ، تعادل الفريقان بدون أهداف.