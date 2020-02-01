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رياضة

ريال مدريد يفك عقدة سانتياجو برنابيو امام أتلتيكو مدريد

السبت 01/فبراير/2020 - 07:57 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما علي أتلتيكو مدريد بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سانتياجو برنابيو فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز .

وجاء هدف ريال مدريد فى الدقيقة 56 عن طريق كريم بنزيما بعد تلقيه عرضية رائعه من ميندي لتصل منطقة الجزاء ، ويسددها الفرنسي بقوة فتسكن الشباك .

ونجح ريال مدريد بهذا الفوز في فك عقدة أتلتيكو مدريد بالدوري الاسباني، والتي استمرت منذ 2012 على ملعب سانتياجو برنابيو وسط جمهوره ، وفشل الملكي  في تحقيق أي فوز على ملعبه بلقاءات ديربي الليجا في آخر 6 مباريات أقيمت قبل مواجهة اليوم، حيث خسر في 3، وتعادل في مثلها، وتمكن الملكي فى أخر فوز له يوم 1 ديسمبر 2012 .

ويرصد لكم صدى البلد نتائج ريال مدريد واتلتيكو مدريد في سانتياجو برنابيو .

-في عام 2013، فاز أتلتيكو مدريد بهدف دون رد سجله دييجو كوستا.

- في عام 2014 ، فاز أتلتيكو 2-1، حيث سجل هدفي الأتلتي، تياجو مينديز وتوران، بينما سجل هدف الريال كريستيانو رونالدو.

- في عام 2016 ، فاز أتلتيكو بهدف دون رد سجله أنطوان جريزمان

- في عام  2017،  تعادل الفريقان 1-1، حيث سجل بيبي للريال، بينما أحرز جريزمان للأتلتي.

- في عام 2018، تعادل الفريقان 1-1 من توقيع رونالدو وجريزمان

- في عام 2018 ، تعادل الفريقان بدون أهداف.
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