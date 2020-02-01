خبير طرق: استخدمنا نظمًا عالمية حديثة لحماية المشاة بـ مصر الجديدة | فيديو

كشف الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل و الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، تفاصيل مشروع تطوير طرق حي مصر الجديدة، قائلا:"مايحدث فى مدينة مصر الجديدة من تطوير فى البنية التحتية تطور طبيعى ومفيد لأهالى مصر الجديدة ويخلق سيولة مرورية كبيرة".









وتابع خبير الطرق خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "حى مصر الجديدة كان له مدخل واحد الأمر الذى لن يعيق حركة المرور، والدخول والخروج كان فى غاية الصعوبة".









وأشار خبير الطرق إلى مشروع تطوير مصر الجديدة هو مشروع قومي ولكن فى استطاعتنا الانتظار، مُضيفًا: "المسارات الجديدة تحقق سيولة مرورية كبيرة".





ولفت أسامة عقيل إلى أن خططنا من خلال استخدام نظم عالمية حديثة لحماية المشاة خلال عبور الطرق.





وأضاف: "بدأنا فى عمل تجهيزات كبيرة للمشاة من خلال سلالم كهربائية وإشارات ضوئية وبحد أقصى ستنتهى خلال هذا الشهر".