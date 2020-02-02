المالية تطرح أجلي خزانة بـ14.5 مليار جنيه .. اليوم

تطرح وزارة المالية اليوم، الأحد؛ أجلي خزانة 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه؛ ضمن توجهاتها للسيطرة علي عجز الموازنة.





وفقا لجدول عطاءات الخزانة الصادر عن البنك المركزي المصري، فإنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 4 مليارات جنيه مقابل بيع أجل 273 يوما بـ10.5 مليار جنيه.





وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لطرح أذون وسندات خزانة بـ42 مليار جنيه للسيطرة علي الفجوة التمويلية لديها.





ومع طرح الوزارة لأجلي الخزانة اليوم الأحد بقيمة 14.5 مليار جنيه؛ سيتبقي لها طرحين آخرين اعتبارا من الأثنين والخميس المقبلين بقيمة تبلغ 27.5 مليار جنيه.