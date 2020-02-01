محمد الاسمر: تركيا متواجدة في نيجيريا عبر شبكة تهريب أسلحة.. فيديو

قال محمد الاسمر مدير مركز الامة الليبي للدراسات الاستراتيجية ، إن تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون ترفض إرسال الأسلحة والمرتزقة الى طرابلس، وهذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها جميع الدول في المنطقة .
وأضاف محمد الاسمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع علي قناة «الحياة» ، أن فرنسا تواجه تركيا الآن في الأراضي الليبية، النفوذ التركي موازى للنفوذ الفرنسي الان في تركيا .
وأوضح مدير مركز الامة الليبي للدراسات الاستراتيجية، أن ، أن تركيا موجودة في نيجيريا عبر شبكة تهريب أسلحة من تركيا الى ليبيا كما أن نيجيريا تسيطر على بعض بقايا الجماعات المسلحة .
واستكمل محمد الاسمر ، أن تركيا وفرنسا ليسوا حلفاء ولكن يجب أن يحافظوا على سياستهم العامة ويجب أن تدرك المنطقة ما يحيط بها من اذى من قبل تركيا .