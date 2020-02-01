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محمد الاسمر: تركيا متواجدة في نيجيريا عبر شبكة تهريب أسلحة.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 10:08 م
محمد الاسمر مدير
محمد الاسمر مدير مركز الامة الليبي للدراسات الاستراتيجية
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إبراهيم القادري
قال محمد الاسمر مدير مركز الامة الليبي للدراسات الاستراتيجية ، إن تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون ترفض إرسال الأسلحة والمرتزقة الى طرابلس،  وهذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها جميع الدول في المنطقة .

وأضاف محمد الاسمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع علي قناة «الحياة» ، أن فرنسا تواجه تركيا الآن في الأراضي الليبية،  النفوذ التركي موازى للنفوذ الفرنسي الان في تركيا .

وأوضح  مدير مركز الامة الليبي للدراسات الاستراتيجية، أن ، أن تركيا موجودة في نيجيريا عبر شبكة تهريب أسلحة من تركيا الى ليبيا كما أن نيجيريا تسيطر على بعض بقايا الجماعات المسلحة   .

واستكمل محمد الاسمر ، أن تركيا وفرنسا ليسوا حلفاء ولكن يجب أن يحافظوا على سياستهم العامة ويجب أن تدرك المنطقة ما يحيط بها من اذى من قبل تركيا .
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