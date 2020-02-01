AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: وزير السياحة والآثار نشط ورد على تساؤلات كثيرة في حواري معه.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 08:22 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه  كان متواجدا في محافظة المنيا مع وزير السياحة والآثار  لحضور اكتشافات حديثة  للآثار واجرى معه حوارا مطولا.

وأضاف  موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  قضينا يوما كاملا في محافظة المنيا في حالة من الأمن والأمان  وتحدثت مع الوزير عن مشكلات قطاع السياحة ومبادرة البنك المركزي  وتوجيهات الرئيس السيسي لقطاع السياحة".

وتابع:"  خالد العناني وزير نشط، معدلات إنجازه كبيرة  ولديه  توجيهات لتطوير قطاع السياحة والأثار".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  تحدثنا عن المتحف المصري الكبير وترتيبات الاحتفال الأسطوري لافتتاح المتحف المصري الكبير والإجراءات التي تقوم بها وزارة السياحة فيما يتعلق بتنشيط السياحة ودور هيئة تنشيط السياحة".

وقال:" رد وزير السياحة والآثار عن أسباب التطوير في ميدان التحرير والهدف منه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من داخل الجرارات الجديدة.. أحمد موسى يحاور كامل الوزير في "على مسئوليتي".. الليلة

أحمد موسى: تطوير جذري في السكة الحديد في هذا الموعد.. فيديو

أجنحة وحملة ترويجية.. السياحة تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير مبكرا

بعد 55 عاما.. السياحة والآثار في وزارة واحدة بقيادة الدكتور خالد العناني

أحمد موسى عن هيئة تنشيط السياحة: بقالي كتير مسمعتش عنها ..فيديو

"جينيس" سجلت الحدث.. توت عنخ آمون يحقق رقما قياسيا جديدا.. رسم قناع الملك بـ 7260 كوب قهوة ..فيديووصور

ترشيحاتنا

القصة وراء أبو يافطة.. لماذا يقف الشاب الغامض بـ اللوحات الاعتراضية ؟.. صور

تصدرت جوجل بعد حلقتها مع منى الشاذلي.. غادة نافع تكشف عدد زيجات والدها بعد الفنانة ماجدة

متحرش وادي الدواسر يتصدر تويتر السعودية.. فيديو

شاهد | كيف دمر فيروس كورونا رئة سيدة في الصين

شبورة وبرد.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد.. فيديو

مع الحمام.. صوفينار تشعل السوشيال ميديا بفيديو من إسبانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور

بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان

سعر سينوفا senova اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور