أحمد موسى: وزير السياحة والآثار نشط ورد على تساؤلات كثيرة في حواري معه.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان متواجدا في محافظة المنيا مع وزير السياحة والآثار لحضور اكتشافات حديثة للآثار واجرى معه حوارا مطولا.





وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قضينا يوما كاملا في محافظة المنيا في حالة من الأمن والأمان وتحدثت مع الوزير عن مشكلات قطاع السياحة ومبادرة البنك المركزي وتوجيهات الرئيس السيسي لقطاع السياحة".





وتابع:" خالد العناني وزير نشط، معدلات إنجازه كبيرة ولديه توجيهات لتطوير قطاع السياحة والأثار".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تحدثنا عن المتحف المصري الكبير وترتيبات الاحتفال الأسطوري لافتتاح المتحف المصري الكبير والإجراءات التي تقوم بها وزارة السياحة فيما يتعلق بتنشيط السياحة ودور هيئة تنشيط السياحة".





وقال:" رد وزير السياحة والآثار عن أسباب التطوير في ميدان التحرير والهدف منه".



